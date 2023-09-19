Солдаты ВСУ сдаются в плен на Сватовском направлении

Целая серия взрывов прозвучала в украинском Львове, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий в своём Telegram-канале. При этом он добавил, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Перед этим на территории Львовской области объявили воздушную тревогу.