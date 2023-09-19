Солдаты ВСУ сдаются в плен на Сватовском направлении

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины добровольно пошли сдаваться в плен на сватовском направлении в Донбассе.
Об этом рассказал российский солдат РИА Новостям. По его словам, за вчерашний день, пленниками стали трое украинских военных. Он отметил, что солдаты ВСУ не давали никакого сопротивления и сами шли к российским военнослужащим.
Ранее, 17 сентября, российские военнослужащие рассказали о взятии еще восьмерых бойцов ВСУ. Об этом рассказал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Он отметил, что украинские военные стали осознавать, что не нужны родной стране, а становят российскими пленными, они останутся в живых.
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«Противник начал добровольно сдаваться в плен», — сказал военнослужащий.
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Алина Юрчак