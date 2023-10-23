«Солдаты заканчиваются»: командир роты ВСУ раскрыл серьёзные проблемы украинской армии

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В рядах украинской армии наблюдается острая нехватка бойцов, поэтому необходимо провести массовую, более жёсткую мобилизацию. Об этом сообщил командир роты ВСУ Владислав Шевчук, чьи слова приводит издание «Страна.ua».
Он отметил, что численность украинской армии уменьшается ежедневно, поэтому тем, кто надеялся отсидеться в тылу, всё-таки придётся выйти в бой.
Также Шевчук добавил, что каждый гражданин Украины, вне зависимости от пола, должен приступить к службе.
Помимо этого, командир роты поддержал ужесточение мобилизационных мер, заявив, что осуждает уклонение от службы.
Ранее, в начале октября, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что на Украине осталось всего 23 миллиона граждан, но, несмотря на это, планируется мобилизовать ещё порядка 500 тысяч человек.
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Также Шевчук добавил, что каждый гражданин Украины, вне зависимости от пола, должен приступить к службе.
Ранее, в начале октября, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что на Украине осталось всего 23 миллиона граждан, но, несмотря на это, планируется мобилизовать ещё порядка 500 тысяч человек.
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Анастасия Чинкова