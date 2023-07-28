«Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

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Расчет ТОС «Солнцепек» Центрального военного округа ВС РФ ликвидировал опорный пункт противника на Краснолиманском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» Центрального военного округа, обеспечивая боевую работу военнослужащим штурмовой группы, уничтожил опорный пункт националистов на Краснолиманском направлении», — цитирует агентство заявление ведомства.
Уточняется, что российские бойцы выдвинулись на огневую позицию, после чего при помощи системы управления огнем навели установку на цель и открыли огонь по опорному пункту ВСУ термобарическими снарядами.
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