«Солнцепеки» сожгли диверсантов ВСУ, пытавшихся перейти Днепр

Фото: iStock/Tomas Ragina
В Минобороны РФ сообщили, что российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» сожгли диверсантов ВСУ, которые пытались перейти через Днепр.
Напомним, ранее российская армия в понедельник, 18 сентября, нанесла высокоточный ракетный удар по местам хранения Вооружёнными силами Украины (ВСУ) крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обеднённым ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Атака была произведена «с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов».
Читайте также:
ВС РФ ударили по складу хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с ураном
Российский боец рассказал о дерзком налете на опорный пункт ВСУ
«Он констатирует факт»: военкор Литовкин прокомментировал слова Маска о провале ВСУ
Екатерина Коршунова