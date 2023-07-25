Соскин: НАТО вынуждают ВСУ идти в кровопролитное наступление

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский по указаниям руководств стран Запада бросает в контрнаступление неподготовленных украинских военных, которое не имеет никакого успеха.
«Единственное, что должен сделать Зеленский — это бросить в топку украинскую армию, чтобы она была уничтожена. Североатлантический альянс готов принести Украину в жертву ради собственных целей, а Зеленский следует указаниям его лидеров», — сказал Соскин в эфире YouTube-канала Politeka Online.
При этом он уточнил, что руководства стран Запада принуждают Украину продолжать атаковать российские укрепленные рубежи, несмотря на отсутствие каких-либо успехов.
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