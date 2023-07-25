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Соскин: НАТО вынуждают ВСУ идти в кровопролитное наступление

Экс-советник Кучмы Соскин: НАТО заставляет ВСУ идти в провальное наступление
25 июля 2023, 22:31

Фото: iStock/Olena_Z

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский по указаниям руководств стран Запада бросает в контрнаступление неподготовленных украинских военных, которое не имеет никакого успеха.
«Единственное, что должен сделать Зеленский — это бросить в топку украинскую армию, чтобы она была уничтожена. Североатлантический альянс готов принести Украину в жертву ради собственных целей, а Зеленский следует указаниям его лидеров», — сказал Соскин в эфире YouTube-канала Politeka Online.

При этом он уточнил, что руководства стран Запада принуждают Украину продолжать атаковать российские укрепленные рубежи, несмотря на отсутствие каких-либо успехов.


Соскин подчеркнул, что военное руководство Киева предупреждало союзников о слабой подготовке своей армии, однако это предупреждение было проигнорировано, заключил экс-советник Кучмы.

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#ВСУ
#контрнаступление
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Украинские СМИ сообщают, что три села в ЛНР перешли под контроль ВС РФ
25 июля 2023, 22:43

Фото: iStock/macky_ch

Сёла Надежда, Сергеевка и Новоегоровка, которые находятся возле Кармазиновки Луганской области, перешли под контроль российских сил. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«По Новоегоровке информация, к сожалению, подтвердилась. На волне хаоса некоторые подразделения отошли от Надежды и Сергеевки, опасаясь окружения», – говорится в Telegram-канале издания.

Напомним, 25 июля Минобороны России заявило, что силами бойцов 15-ой мотострелковой бригады Сергеевка на Краснолиманском направлении в ходе контратаки полностью освобождена от украинских военных и перешла под контроль ВС РФ. На данном направлении российским военным удалось продвинуться на четыре километра по линии соприкосновения и на два – в глубину украинской обороны. При этом потери противника за минувшие сутки составили порядка 190 человек живой силы.

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#ВС РФ
#ВСУ
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Рогов заявил, что на Запорожском направлении сейчас затишье перед бурей
25 июля 2023, 22:11

Фото: РИА Новости

В Запорожской области на линии соприкосновения сейчас относительно спокойно. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, подчеркнув, что это затишье перед бурей.
«На линии фронта относительное затишье перед бурей. Противник ведет передислокацию своих войск. Стало немного горячо на Пологовском направлении в районе села Дорожнянка», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он также добавил, что на Ореховском и Васильевском направлениях сейчас вполне спокойно, присутствуют лишь небольшие обстрелы.

При этом Рогов уверен, что ВСУ готовятся ко второму этапу своего контрнаступления, так как порядка 60% их штурмовых резервов еще не было использовано в боевых действиях. По его словам, новая фаза наступления ВСУ рассчитана на конец июля и продлится до середины августа 2023 года.

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#Владимир Рогов
#Запорожская направление
#ВСУ
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Министр Свириденко: Украина получит 240 миллионов долларов от доноров на разминирование
25 июля 2023, 21:42

Фото: iStock/sandsun

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Украина получит от иностранных доноров более 240 миллионов долларов для разминирования. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.
Свириденко уточнила, что до конца 2023 года Украина должна получить суммарно двадцать машин для разминирования от хорватской компании DOK-ING и от Global Clearance Solutions.

К донорам министр экономики Украина причислила: Евросоюз, США, Японию, Корею, Германию, Литву и другие государства.

Напомним, ранее аналитики The Washington Post сообщили, что полное разминирование Украины займет 757 лет, если работать будут 500 саперных команд. Согласно данным экспертов, разминирование нужно произвести на территории 107 тыс. кв. км. Что составляет примерно 30% украинской территории. Госдеп США сообщает, что на саперные работы Вашингтон уже выделил Украине более $95 млн.

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#Украина
#разминирование
#мины
#сапер
#донор
#США
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Очередной борт с добровольцами вылетел из Грозного в зону СВО
25 июля 2023, 20:18

Фото: сайт Кремля

Из Международного аэропорта Грозный в зону спецоперации вылетели добровольцы из Чеченской Республики и других регионов России. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам Кадырова, среди чеченских добровольцев оказались и другие, которые прибыли из разных регионов Российской Федерации.

«Отправляющимся на СВО добровольцам выпала почётная миссия - защищать государство с оружием в руках среди сотен тысяч таких же героев, разделяя с ними все трудности в борьбе с коварным противником», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что добровольцы имеют боевой настрой и твердо намерены одержать победу над украинским нацизмом, освободив от него Донбасс и Украину.

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#Рамзан Кадыров
#добровольцы
#Чечня
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В Крыму обнаружен беспилотник со взрывчаткой и поражающими элементами
25 июля 2023, 19:12

Фото: iStock/aapsky

В Крыму обнаружен вражеский беспилотный летательный аппарат, оснащенный взрывчаткой и поражающими элементами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, 25 июля примерно в трёхстах метрах от села Косточковка в поле был обнаружен беспилотник самолётного типа Mugin 5 Pro. В ходе его изучения выяснилось, что дрон оснащён взрывчаткой и поражающими элементами. В связи с этим сотрудники ФСБ приняли решение взорвать БПЛА на месте.

Сейчас выясняется, откуда был запущен беспилотник, и какую цель он преследовал. По предварительным данным, он был посажен с помощью системы радиоэлектронной борьбы во время атаки 24 июля.

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#беспилотник
#Крым
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В США заявили, что наступление ВСУ приведет к колоссальным потерям среди украинцев
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: наступление ВСУ приведет к гибели сотен тысяч украинцев
25 июля 2023, 17:45

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Провальное контрнаступление ВСУ привело огромным потерям в рядах украинских военных, а в будущем историкам и вовсе будет сложно описать безумие, которое творится на Украине. Так считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Украинцы не достигли никаких существенных успехов в контрнаступлении. Они не смогли даже преодолеть первую линию обороны России. В будущем историкам будет сложно подобрать слова, чтобы описать происходящие на Украине безумие, которое приведет к гибели сотен тысяч украинцев», — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он подчеркнул, что украинское контрнаступление не только не увенчалось успехом, но и вовсе обернулось против Украины, так как российские военные продвигаются на некоторых участках линии соприкосновения, проводя контратакующие действия.

Таким образом, по словам Джонсона, с каждой неделей ВСУ несут всё больше потерь среди личного состава, а техника, предоставленная странами Запада, является легкой мишенью для российских военных. При этом врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВС РФ уже уничтожили примерно треть западного оружия, которое было поставлено на Украину.

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#спецоперация
#контрнаступление
#ВСУ
#потери
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Сергеевка на Краснолиманском направлении перешла под контроль ВС РФ
ВС РФ освободили от ВСУ Сергеевку на Краснолиманском направлении
25 июля 2023, 17:07

Фото: РИА Новости

Силами бойцов 15-ой мотострелковой бригады Сергеевка на Краснолиманском направлении в ходе контратаки полностью освобождена от украинских военных и перешла под контроль ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны России.
«В ходе успешных контратакующий действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобожден населенный пункт Сергеевка», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что за минувшие сутки на данном направлении российским военным удалось продвинуться на четыре километра по линии соприкосновения и на два – в глубину украинской обороны. При этом потери противника составили порядка 190 человек живой силы.

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#спецоперация
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Рогов назвал украинским военным радиочастоту для перехода на сторону России
Рогов: украинские военные могут сдаться в плен, используя гуманитарную частоту
25 июля 2023, 16:33

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал украинских военных, которые не хотят умирать при контрнаступлении ВСУ перейти на сторону России, используя для связи специальную гуманитарную частоту.
По его словам, не все украинские военные готовы погибать в боях  за обогащающегося на крови собственного народа президента Украины Владимира Зеленского. 

«Те, кто хотят сохранить свои жизни и перейти на нашу сторону, могут воспользоваться специально созданной гуманитарной частотой 149.200 и вызвать в эфире "Волгу», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он объяснил, что, связавшись с ВС РФ по этой частоте, украинские военные могут перейти на российскую сторону, подчеркнув, что им гарантировано уважительной отношение.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что солдаты украинских формирований стали сдаваться в плен взводами

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#Владимир Рогов
#ВСУ
#спецоперация
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Под обстрелом ВСУ повреждения получили вокзал и газопровод в Кременной
ВСУ разрушили железнодорожное полотно и газопровод в городе Кременная
25 июля 2023, 15:04

Фото: iStock/vadimrysev

В городе Кременная здание вокзала, железнодорожное полотно и газопровод получили повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает правительство ЛНР в своем Telegram-канале.
«Повреждены газопровод среднего давления, находящийся возле железнодорожного вокзала, железнодорожное полотно, здания железнодорожного вокзала», - прокомментировали ситуацию представители региона.  

После вчерашнего обстрела также разрушена почта и повреждена площадь перед автовокзалом.  

Напомним, киевский режим атакует пригороды Артемовска кассетными боеприпасами, основной удар приходится на село Клещеевка. При этом, Клещеевка, по которой приходится основной артиллеристский удар, – один из самых стратегически важных пригородов Артемовска.

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#Кременная
#Обстрел ВСУ
#Вокзал
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