Журналист Лора Ингрэм заявила, что попытки американского лидера Джо Байдена объединить помощь Израилю и Украине для голосования в Конгрессе являются «циничной политической уловкой». По её словам, это необходимо для отсрочки поражения Киева, поэтому логичней отправлять оружие сразу в Россию.