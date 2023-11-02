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Бывший советник президента Украины Олег Соскин в своем блоге на YouTube заявил, что все подготовленные солдаты ВСУ либо погибли, либо ранены. Резервов у украинской армии почти не осталось.
По его мнению, хороших вестей с фронта для Киева уже не будет. На фоне того, что украинцы уже бросают танки Leopard, провал ВСУ не избежать.
Соскин подчеркнул, что у украинской армии не осталось резервов, при этом президент Владимир Зеленский продолжает бросать солдат ВСУ на растерзание.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Соскин подчеркнул, что у украинской армии не осталось резервов, при этом президент Владимир Зеленский продолжает бросать солдат ВСУ на растерзание.
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Диана Аванесян