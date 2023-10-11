Соскин: Залужный не может ответить на наступление ВС РФ под Авдеевкой

Фото: сайт Минобороны РФ
ВС России наступают в районе Авдеевки в ДНР, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и генералитет украинской армии не могут ничем ответить. Об этом экс-советник бывшего президента Украины Олег Соскин заявил на своём YouTube-канале.
«Российское наступление идет в районе Купянска, и сейчас они решили нанести серьезнейший удар в районе Авдеевки», — сказал Соскин.
Он отметил, что у Киева на исходе деньги и вооружение, при этом новые поставки от Запада на фоне конфликта в Израиле могут прекратиться.
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