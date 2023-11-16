Сотрудник СБУ вымогал у матери российского пленного 1,3 млн рублей

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Сотрудник Службы безопасности Украины вымогал у матери российского военного, попавшего в плен к ВСУ, 1,3 млн рублей за то, чтобы ее сына внесли в список для обмена. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Женщина незамедлительно побежала в банк и перевела вымогателям 300 тысяч рублей. Больше е нее не было. Однако после этого ни сын, ни сотрудники СБУ на связь не выходили. Тогда она обратилась в полицию. Сейчас российские силовики проверяют данную информацию и устанавливают местонахождение военного.
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