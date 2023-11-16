Сотрудник СБУ вымогал у матери российского пленного 1,3 млн рублей

ВС РФ, как правило, наносит удары по стратегическим объектам на Украине в ночное время, однако в 16 ноября атака произошла ближе к утру, в это время дроны сложно сбивать из-за густого тумана. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.