Сотрудники ФСБ вычислили украинского агента, который планировал теракт в Твери

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Силовики нейтрализовали агента украинских спецслужб, планировавшего устроить теракт в тверском военкомате.
Об этом сообщили в ФСБ. Во время нейтрализации агента сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.
На месте происшествия обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство и граната РГД-5.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) задержаны торговцы оружием при попытке продать крупную партию боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.
Во время задержания правоохранителями было обнаружено и изъято две мины калибром 240 мм для самоходного миномета 2С4 «Тюльпан», восемь снарядов для станкового противотанкового гранатомёта СПГ-9, граната РГД, а также более 750 патронов калибра 5,45 мм.
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На месте происшествия обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство и граната РГД-5.
Возбуждено уголовное дело.
Во время задержания правоохранителями было обнаружено и изъято две мины калибром 240 мм для самоходного миномета 2С4 «Тюльпан», восемь снарядов для станкового противотанкового гранатомёта СПГ-9, граната РГД, а также более 750 патронов калибра 5,45 мм.
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Мария Фирсова