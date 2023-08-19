Сотрудники ФСБ задержали женщину-информатора ВСУ

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Сотрудники управления Федеральной службы безопасности РФ по Луганской народной республике задержали украинку, проживавшую в ЛНР.
Женщина передавала сведения о местах дислокации Народной милиции ЛНР и ВС РФ, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
С августа 2022 года украинка содействовала ВСУ. Она находила информацию о местах дислокации военных и техники, а потом передавала данные украинской стороне. Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».
Ранее в Псковской области сотрудники УФСБ пресекли попытку совершения шпионажа в отношении России.
Житель Днепропетровска планировал собирать информацию о работе российских пограничников и гражданах Украины, работающих на российские правоохранительные органы. Затем он должен был направить полученные данные украинским спецслужбам. Однако сотрудники УФСБ оперативно пресекли его действия. При допросе мужчина сознался, что работает в агентурном аппарате СБУ. Он прибыл в Россию по заказу украинских спецслужб, но выполнить его не успел.
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«УФСБ России по ЛНР пресечена противоправная деятельность проживающей в ЛНР гражданки Украины», — сообщили в ведомстве.
Ранее в Псковской области сотрудники УФСБ пресекли попытку совершения шпионажа в отношении России.
Житель Днепропетровска планировал собирать информацию о работе российских пограничников и гражданах Украины, работающих на российские правоохранительные органы. Затем он должен был направить полученные данные украинским спецслужбам. Однако сотрудники УФСБ оперативно пресекли его действия. При допросе мужчина сознался, что работает в агентурном аппарате СБУ. Он прибыл в Россию по заказу украинских спецслужб, но выполнить его не успел.
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Мария Фирсова