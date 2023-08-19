Сотрудники ФСБ задержали женщину-информатора ВСУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что лично разрабатывал и реализовывал первый теракт на Крымском мосту. Об этом Малюк сообщил в интервью украинскому изданию «Новое время».

Он также признал, что для его осуществления Киев «использовал втемную» множество людей. Малюк отметил, что замысел подрыва Крымского моста киевский режим вынашивал с весны прошлого года.



По словам главы СБУ Украины, рассматривалось множество вариантов теракта, однако выбор пал на фуру со взрывчаткой. Малюк подчеркнул, что было важно, чтобы машина пересекла Керченский мост.



Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.



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Екатерина Коршунова