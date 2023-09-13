Сотрудники СБУ сбежали из Купянска из-за успешного наступления ВС РФ

Фото: сайт Минобороны РФ
Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил об успешном наступлении подразделений ВС РФ на Купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости.
«Маркером того, что наступление успешно, может служить то, что достаточно давно уже из самого города Купянска были эвакуированы архивы СБУ, архивы государственной службы, то есть практически все они были эвакуированы. Это было похоже просто на бегство», — заключил собеседник агентства.
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