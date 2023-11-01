Советник главы ДНР Гагин рассказал, почему ВСУ бьют по мирным жителям

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
Вооружённые силы Украины (ВСУ) не могут добиться успехов на фронте, поэтому массово бьют по мирным жителям и инфраструктуре новых российских регионов. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.
«На мой взгляд, это абсолютно бесчеловечно, это очередной акт геноцида от Владимира Зеленского», — отметил Гагин.По словам Гагина, украинские военные намеренно обстреливают те районы, куда прибывают спасатели и врачи, чтобы оказать помощь раненым и пострадавшим от прежних обстрелов.
Читайте также:
Под украинскими обстрелами Донецка пострадала съемочная группа «Известий»
В результате атаки ВСУ в Донецке прогремели взрывы и разгорелся крупный пожар
ВСУ 29 раз обстреляли территорию ДНР, заявили в республике
Артем Путинцев