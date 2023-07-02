Советник министра обороны Сак: Украине не хватает западного оружия для борьбы с БПЛА

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Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил в интервью газете Telegraph, что Киев испытывает нехватку вооружения, получаемого от западных партнеров, для борьбы с российскими беспилотными летательными аппаратами «Ланцет».
«Наши разведывательные службы указывают на то, что Россия увеличила инвестиции в производство данных беспилотников („Ланцет“). Без восхваления россиян, стоит признать, что это довольно эффективное оружие. Мы обеспокоены всем, что может нанести ущерб нашей технике или угрожать безопасности наших военных», — сказал Сак.Он отметил, что западные союзники могли бы оказать помощь, например, поставками немецких танков Gepard, австралийских бронированных вездеходов Hawkei, а также техники для создания радиоэлектронных помех. Сак также упомянул, что Канберра, похоже, ищет предлоги для того, чтобы не предоставлять свои бронированные машины Киеву.
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