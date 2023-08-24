Советник Пушилина Гагин: ВСУ не смогли «подарить» Зеленскому Работино

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Украинские войска долго и безуспешно вели атаки, на участке близ села Работино в Запорожской области. Но все они были отбиты, а потому ВСУ не смогли преподнести Зеленскому своеобразный «подарок» к государственным праздникам, как, вероятно, планировали.
Однако все атаки были отбиты российскими войсками. Каждое наступление и последующий отход украинских военных сопровождался значительными потерями в живой силе и технике. Соответственно, никакого подарка не получилось, констатировал Ян Гагин.
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