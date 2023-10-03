Союз ветеранов СВО: ВСУ используют дроны с отравляющими веществами

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В Союзе ветеранов СВО заявили, что ВС Украины стали использовать дроны, покрытые отравляющими веществами, а также гранаты «Черемуха». Их заметили в зоне спецоперации, пишет ТАСС.
«Они скидывают с квадрокоптеров «Черемуху» на наших бойцов в окопах», — рассказали в союзе.
Отмечается, что такие гранаты начинены хлорацетофеноном (слезоточивым отравляющим веществом), которое вызывает жжение в горле, кашель, ожоги на коже и боль в глазах.
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