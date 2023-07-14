СПЧ направил за рубеж новую подборку материалов о преступлениях ВСУ

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Совет по правам человека при президенте России направил за рубеж четырнадцатую подборку материалов о преступлениях Киева. Об этом пресс-служба Совета пишет в своем телеграм-канале.
По информации пресс-службы, в подбор материалов попали свидетельства журналистов Запада. Отмечается, что в новую подборку включены материалы в период мая по июнь этого года.
Председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил, что ВСУ не уменьшают интенсивность обстрелов населенных пунктов и мирных городов. Фадеев также уточнил, что именно для этого украинские боевики используют оружие, которое им поставляют страны НАТО.
Напомним, ранее глава СПЧ Валерий Фадеев заявил о своем обращении в международные организации из-за видео, на котором, предположительно, расстреляли российских военнопленных. В Совете по правам человека сообщили, что будут требовать реакции международной общественности и расследования.
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Председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил, что ВСУ не уменьшают интенсивность обстрелов населенных пунктов и мирных городов. Фадеев также уточнил, что именно для этого украинские боевики используют оружие, которое им поставляют страны НАТО.
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Екатерина Коршунова