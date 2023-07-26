Специалисты из Подмосковья восстанавливают школу-интернат в Мариуполе

Специалисты из Московской области продолжают восстанавливать школу-интернат в центральном районе Мариуполя, почти полностью разрушенный в ходе боевых действий.

«Завершены работы по установке окон. В школе-интернате будут все необходимые условия для детей с особенностями, чтобы обеспечить не только образование, но и создать комфортное пребывание для дальнейшей адаптации к жизни в обществе», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.



Здание школы-интерната сильнейшим образом пострадало в ходе боевых действий. Специалисты завершили большую часть работы, на данный момент они оштукатуривают стены занимаются армированием полов, монтажом трубопроводов центрального отопления и обрешеткой кровли.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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