Спецслужбы Бельгии расследуют использование их оружия ВСУ в атаках на Белгородскую область

Фото: Фотобанк Московской области
Бельгия расследует применение ее оружия украинскими ДРГ в атаках мирного населения Белгородской области
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что специальные службы страны расследуют вопрос применения украинскими ДРГ оружия Бельгии в атаках на мирное население Белгородской области, сообщает «РИА Новости».
«Мы попросили наши разведслужбы и военных проанализировать это, провести соответствующие контакты. У меня пока нет подтверждения, мы изучаем ситуацию», - прокомментировал ситуацию де Кроо.
Он подчеркнул, что оружие, которое Европа поставляет Киеву, должно служить исключительно для оборонительных целей, но никак не для атак гражданского населения.
Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ходе ночных обстрелов Белгородской области пострадал один мирных житель. Отмечается, что в ночь с 4 на 5 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар по одному из энергетических объектов региона. Один мирный житель получил ранения, заявил Гладков. Однако, глава региона отметил, что пострадавший находится под присмотром врачей и его жизни ничего не угрожает.
Ранее «Радио 1» сообщало, как источник рассказал, что Вооруженные силы Украины начали принудительную эвакуацию гражданского населения из Славянска и Краматорска.
«Мы попросили наши разведслужбы и военных проанализировать это, провести соответствующие контакты. У меня пока нет подтверждения, мы изучаем ситуацию», - прокомментировал ситуацию де Кроо.
Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ходе ночных обстрелов Белгородской области пострадал один мирных житель. Отмечается, что в ночь с 4 на 5 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар по одному из энергетических объектов региона. Один мирный житель получил ранения, заявил Гладков. Однако, глава региона отметил, что пострадавший находится под присмотром врачей и его жизни ничего не угрожает.
Ранее «Радио 1» сообщало, как источник рассказал, что Вооруженные силы Украины начали принудительную эвакуацию гражданского населения из Славянска и Краматорска.
Евгения Парфентьева