Фото: сайт Минобороны РФ
Военнослужащий подразделения радиоэлектронной разведки ВС России рассказал, что в радиоперехватах противника на Запорожском направлении около 10% переговоров ведутся на иностранных языках. Об этом пишет РИА Новости.
«Все чаще слышим по радиоперехватам иностранную речь, чаще всего это, конечно, США, Великобритания, Германия, Чехия. В процентном соотношении: 90% приходится на украинскую речь и 10% - это представители западных стран», — цитирует агентство слова собеседника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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