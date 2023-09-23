Спецназ «Осман» поразил американский броневик MRAP International MaxxPro

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Бойцы армейского спецназа «Осман» поразили американскую бронемашину MRAP International MaxxPro в районе села Вербовое на Запорожском направлении, передает РИА Новости.
Отмечается, что после того, как американскую бронемашину подбили, она загорелась и взорвалась. Ее части разлетелись в воздухе.
Сообщается, что MaxxPro поразили ракетой из переносного противотанкового комплекса.
Напомним, ранее командир разведгруппы ВС РФ, действующей на запорожском направлении, с позывным «Легенда» сообщил, что разведчики ВС РФ уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем. По словам «Легенды», механик-водитель подбитого танка «несколько раз сказал, что он не наемник, а военнослужащий Бундесвера и весь экипаж из одной роты».
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Сообщается, что MaxxPro поразили ракетой из переносного противотанкового комплекса.
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Екатерина Коршунова