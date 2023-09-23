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Спецназ «Осман» поразил американский броневик MRAP International MaxxPro

Российский спецназ «Осман» поразил броневик MRAP International MaxxPro
23 сентября 2023, 21:33
Фото: iStock/Sergii Tverdokhlibov

Фото: iStock/Sergii Tverdokhlibov

Бойцы армейского спецназа «Осман» поразили американскую бронемашину MRAP International MaxxPro в районе села Вербовое на Запорожском направлении, передает РИА Новости.
Отмечается, что после того, как американскую бронемашину подбили, она загорелась и взорвалась. Ее части разлетелись в воздухе.

Сообщается, что MaxxPro поразили ракетой из переносного противотанкового комплекса.


Напомним, ранее командир разведгруппы ВС РФ, действующей на запорожском направлении, с позывным «Легенда» сообщил, что разведчики ВС РФ уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем. По словам «Легенды», механик-водитель подбитого танка «несколько раз сказал, что он не наемник, а военнослужащий Бундесвера и весь экипаж из одной роты».

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«Его выпотрошат». В США раскрыли, как Зеленский на Западе солгал о России
Офицер Риттер: Зеленский на Западе солгал о возможности захвата земель у России
23 сентября 2023, 19:25

Фото: сайт Кремля

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось лгать перед американской общественностью о возможности захвата территорий РФ, чтобы поток военной помощи не иссяк. Об этом Риттер сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Риттер пояснил, что Зеленский осведомлен реальным положением дел на фронте, однако продолжает вводить Запад в заблуждение, иначе люди начнут задавать вопросы о целесообразности поддержки Украины. 

«Он не может сказать правду о происходящем, потому что его выпотрошат дома в политическом смысле, а Запад повернется к нему спиной», — отметил экс-разведчик ВС США.

Ранее экс-депутат Бундестага Ян ван Акен заявил, что поставка западного оружия не помогла достичь Киеву никаких результатов, поэтому необходимо ее прекратить и сосредоточиться на приближении мирных переговоров. 

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С начала СВО 3500 россиян попросили убежища в Германии
23 сентября 2023, 17:56

Фото: iStock/bluejayphoto

С начала спецоперации на Украине примерно 3500 россиян подали заявки на получение убежища в Германии.
На данный момент одобрили только 90 заявок, пишет издание RND со ссылкой на данные Министерства внутренних дел ФРГ.
 
Все 90 человек, которые получили статус защиты, являются мужчинами призывного возраста. Решение уже вынесено по более чем 1500 заявлениям, ещё примерно 1100 заявлений рассмотрят другие страны — члены Евросоюза. Это государства, через которые заявитель в первый раз попал в ЕС либо где он уже прежде просил об убежище.
 
Пресс-секретарь немецкой партии «Левых» Клара Бюнгер подвергла критике Федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF). Она заявила, что защита россиян, которые попросили убежища в стране из-за нежелания попасть в армию, недостаточна. Бюнгер считает, что ведомство должно предоставить россиянам более простую процедуру предоставления защиты, а также гуманитарные визы, «чтобы не бросать этих людей».

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В Германии сделали неожиданное признание об Украине
Экс-депутат Бундестага Акен: Германии следует прекратить поставки оружия ВСУ
23 сентября 2023, 17:23

Фото: iStock/andriano_cz

Экс-депутат Бундестага Ян ван Акен заявил, что поставка западного оружия не помогла достичь Киеву никаких результатов, поэтому необходимо ее прекратить и сосредоточиться на приближении мирных переговоров. Об этом Акен сообщил в эфире немецкого канала Phoenix.
По мнению Акена, западные страны по-прежнему думают только об оружии. Бывший депутат считает, что нужно инвестировать в переговоры столько же, сколько Запад инвестирует в вооружение Киева.

Акен отметил, что теперь следует думать о том, как приблизить мирные переговоры.

Напомним, ранее стало известно о том, что американский президент Джо Байден решил отправить Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS. В ближайшее время Вашингтон отправит небольшое количество ракет. Такое решение было принято после визита украинского лидера Владимира Зеленского.

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В США указали на грубейший просчет Запада по России
Офицер Уилкерсон: помощь НАТО ВСУ может считаться актом агрессии против России
23 сентября 2023, 17:10

Фото: iStock/Michele Ursi

Полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что предоставление информации ВСУ для нанесения ударов по российским объектам с использованием разведывательных самолетов НАТО можно рассматривать как акт агрессии против РФ. Об этом Уилкерсон сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
По мнению полковника, у РФ есть все права рассматривать самолеты или любую другую воздушную технику НАТО как законную цель в пределах вооруженного украинского конфликта. 

«Мы играем в очень опасную игру», — отметил Уилкерсон.

Напомним, командир разведгруппы ВС РФ, действующей на запорожском направлении, с позывным «Легенда» сообщил, что разведчики ВС РФ уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем. По словам «Легенды», механик-водитель подбитого танка «несколько раз сказал, что он не наемник, а военнослужащий Бундесвера и весь экипаж из одной роты».

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В США раскрыли, к чему приведут поставки ATACMS ВСУ
Экс-разведчик Риттер: РФ взорвет ключевую инфраструктуру Киева из-за ракет ATACMS
23 сентября 2023, 15:59

Фото: iStock/vadimrysev

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС РФ уничтожат критическую инфраструктуру Украины в ответ на поставки американских ракет ATACMS украинским войскам. Об этом Риттер сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
По мнению американского экс-разведчика, российские установки радиоэлектронной борьбы легко смогут подавить системы наведения ракет ATACMS. Он также отметил, что список важных целей для поражения серьезно увеличится.

Риттер подчеркнул, что в Пентагоне осознают тот факт, что российская армия сможет поразить снаряды такого типа.

Напомним, американский президент Джо Байден решил отправить Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS. Отмечается, что в ближайшее время Вашингтон отправит небольшое количество ракет. Такое решение было принято после визита украинского лидера Владимира Зеленского.

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#армия
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#ракеты
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FT: Байден решил отправить Киеву ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами
23 сентября 2023, 15:50

Фото: iStock/zooz

Американский президент Джо Байден решил отправить Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщает Financial Times.
Отмечается, что в ближайшее время Вашингтон отправит небольшое количество ракет. По материалам издания, такое решение было принято после визита украинского лидера Владимира Зеленского.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 22 сентября, не подтвердил сообщения американских СМИ о том, что Вашингтон якобы решился на отправку Киеву дальнобойных ракет ATACMS. При этом глава американской дипломатии заявил, что Украина продолжит получать необходимую поддержку с учётом своих потребностей и регулярных обсуждений.

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#ракета
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Российские разведчики уничтожили танк Leopard с экипажем из военнослужащих ФРГ
23 сентября 2023, 14:30

Фото: iStock/Anna_Anikina

Командир разведгруппы ВС РФ, действующей на запорожском направлении, с позывным «Легенда» сообщил, что разведчики ВС РФ уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем, передает РИА Новости.
По словам «Легенды», механик-водитель подбитого танка «несколько раз сказал, что он не наемник, а военнослужащий Бундесвера и весь экипаж из одной роты». Сообщается, что немецкий солдат также назвал свою бригаду и место ее расположения.

Командир уточнил, что немецкий механик получил тяжелое ранение и потерял много крови. Раненый немецкий солдат выразил сожаление о том, что согласился поехать на фронт.

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном. 

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В Севастополе обнаружили части сбитой утром ракеты
Развожаев: в парке Учкуевка в Севастополе обнаружили части сбитой утром ракеты
23 сентября 2023, 13:55

Фото: iStock/RamonCast

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале, что части сбитой ракеты обнаружены в парке Учкуевка на Северной стороне Севастополя.
По данным губернатора, на данный момент парк закрыт, территория оцеплена. Развожаев попросил всех сохранять спокойствие.

Напомним, сегодня утром, 23 сентября Развожаев сообщил о том, что в Севастополе система ПВО сбила ракету. Ракетные обломки упали в районе причала Сухарной балки.

Над городом была поднята дымовая завеса. Позднее губернатор объявил о новой ракетной опасности. Позже Развожаев заявил об отмене ракетной опасности в городе. 

Ранее пункт автомобильного пропуска Нехотеевка в Белгородской области оказался под минометным обстрелом. По МАПП (находится в 850 м от границы) выпустили 6 мин калибра 82 мм. 

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#опасность
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ВС России уничтожили часть украинских запасов снарядов и крылатых ракет
ВС России уничтожили часть украинских запасов снарядов с обедненным ураном
23 сентября 2023, 13:39

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооруженные силы РФ уничтожили часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В военном ведомстве также отметили, что российская армия уничтожила установки РСЗО и зенитных комплексов, которые Запад передал Украине.

Ранее сообщалось, что немецкие танки Leopard были добиты «Ланцетами» гвардейцев 1-ой танковой армии Западной группировки войск на Купянском направлении в ЛНР.  При этом уточняется, что украинские военные в ужасе сбежали, понимая, что эти машины являются первостепенными целями для ВС РФ.

Напомним, Украина потеряла штурмовую группу, которая состояла более чем из 10 украинских силовиков, при очередной попытке штурма российских позиций в населенном пункте Клещеевка под Артемовском в ДНР. 

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