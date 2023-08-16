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Спецназ применяет крупнокалиберные штурмовые автоматы АШ-12 в зоне СВО

16 августа 2023, 04:16

Фото: сайт Минобороны РФ

Спецподразделения ВС РФ в зоне СВО на территории Украины применяют крупнокалиберные штурмовые автоматы АШ-12, разработанные филиалом КБП - ЦКИБ СОО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.

«12,7-мм автомат штурмовой АШ-12 и 12,7-мм винтовка крупнокалиберная снайперская приняты на вооружение подразделений специального назначения силовых структур. Эксплуатирующие подразделения высоко оценивают применение АШ-12 и ВКС в боевых действиях. Замечаний по данным образцам от подразделений специального назначения не поступало», — цитирует агентство сообщение источника.

Отмечается, что АШ-12 был разработан для российских спецподразделений.

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#вооружение
#вс рф
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В России создали систему для поиска раненых солдат на поле боя
В России создали систему для поиска раненых солдат при помощи маячков
16 августа 2023, 04:50

Фото: iStock/Prostock-Studio

На проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023» в Новосибирске была представлена новая поисковая система, предназначенная для обнаружения раненых военных на поле боя с использованием маячков, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).
«Разработчики из Новосибирска создали инновационную поисковую систему для обнаружения раненых солдат на поле боя. Эта система также может быть адаптирована для гражданского использования, например, для поиска потерянных БПЛА», — утверждают представители НТИ.
Важно отметить, что работа системы остается незаметной для врага. Маячок реагирует на запросы поискового устройства через внутренний радиоканал, отвечая краткими сигналами. Поиск раненого солдата с помощью маячка осуществляется с использованием специализированного прибора с направленной антенной. Если поле боя подвергается обстрелу, поиск можно выполнять с использованием БПЛА.

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#бпла
#контракт
#солдат
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Киев бросил в бой последние резервы
Forbes: ВСУ задействовали в наступлении последнее крупное подразделение
16 августа 2023, 04:46

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Киев направил на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду, последний значимый резерв Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает корреспондент Forbes Дэвид Экс.
«Украинская армия недавно передислоцировала свою наиболее мощную десантно-штурмовую бригаду, 82-ю, численностью в 2000 человек, оснащенную боевыми машинами Marder и Stryker, а также танками Challenger-2. Эти войска были вовлечены в боевые действия в районе Работино в Запорожской области на юге Украины», - говорится в статье.
В материале подчеркивается, что 82-я и 46-я бригады были одними из последних значимых подразделений, которые генеральный штаб Украины удерживал в резерве. Используя их на фронте, Киев может столкнуться с уязвимостью в случае потерь в этих подразделениях и начала российского наступления, предупреждает автор статьи.

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#армия
#днр
#всу
#киев
#расстрел
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Источник: MI6 подготовила отряд украинских боевиков для отправки в Африку
MI6 подготовила карательный отряд украинских боевиков для отправки в Африку
16 августа 2023, 03:06

Фото: iStock/Tomas Ragina

Британская разведка MI6, с целью противостояния сотрудничеству между Россией и Африкой, собирается отправить в Африку диверсионный отряд, состоящий из украинских боевиков, передает РИА Новости.
По данным военно-дипломатического источника, служба безопасности и главное управление разведки министерства обороны Украины помогли отобрать для этого отряда 100 боевиков с опытом участия в боевых действиях на «восточном фронте». Согласно этой информации, отряд включает в себя бойцов украинских националистических и неонацистских группировок.

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#россия
#военные
#служба
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В Киргизии гражданина задержали за участие в СВО на Украине
В Нарынской области Киргизии гражданина республики задержали за участие в СВО
16 августа 2023, 02:41

Фото: iStock/Rawf8

В Нарынской области Киргизии гражданина республики задержали за участие в СВО на территории Украины, пишет 24.kg.
Мужчина был задержан по подозрению в наемничестве после возвращения из РФ. По версии следственных органов, уроженец региона якобы участвовал в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер». Родственники утверждают, что ранее он отбывал наказание в российской колонии и принял решение присоединиться к частной военной компании.

В настоящее время он арестован на два месяца по решению Нарынского городского суда.

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#мужчина
#вагнер
#наемники
#чвк
#сво
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Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и еще двух областях Украины
16 августа 2023, 01:17

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Воздушная тревога активирована в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, показывают данные интерактивной карты украинского министерства цифровой трансформации.
По информации, представленной на карте, сигнал тревоги в этих районах страны был подан почти одновременно — в 00:38 по московскому времени. Ранее во вторник воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины.

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#страны
#тревога
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Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 154 боеприпаса
16 августа 2023, 00:39

Фото: iStock/Ivan Murauyou

В течение последних суток украинские войска обстреляли территорию ДНР 47 раз, выпустив при этом 154 различных боеприпаса. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Представительство уточнило, что на донецком направлении Вооруженные формирования Украины (ВФУ) произвели 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерии калибра 155 мм, включая снаряды с кассетными боевыми частями. На горловском направлении было зафиксировано семь обстрелов из артиллерии калибров 155 и 152 мм. На ясиноватском направлении зафиксированы 10 обстрелов из артиллерии 155 мм, включая снаряды с кассетными боевыми частями.

Сообщается также, что под обстрелом украинских войск оказались следующие населенные пункты: Горловка (в том числе Калининский и Никитовский районы), Гольмовский, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк (включая Куйбышевский, Кировский, Киевский и Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район) и Александровка.

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#взрывы
#всу
#донецк
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Глава офиса Зеленского Ермак признал проблемы ВСУ из-за российских БПЛА
Глава офиса президента Украины Ермак: Российские дроны создают проблемы для ВСУ
16 августа 2023, 00:19

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российские БПЛА «Орлан» и «Ланцет» создают проблемы для ВСУ.
В своем Телеграм-канале украинский политик написал, что такие факты говорят об угрозе, которую Киев не может больше игнорировать. По его словам украинские специалисты пытаются изучать российские беспилотники, чтобы передать полученную информацию партнерам Украины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#специалисты
#всу
#киев
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ВСУ признали неспособность украинской ПВО противостоять российским ракетам
ВСУ признали неспособность украинской ПВО противостоять российским ракетам Х-22
15 августа 2023, 23:37

Фото: iStock/e-crow

Украинская противовоздушная оборона не может справиться с российскими ракетами Х-22, которые были использованы для атаки на Украину в последнее время, заявил советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат в интервью изданию «Страна.ua».
«Украинская ПВО не смогла сбить ни одну из ракет Х-22, которые Россия использовала для атаки на Украину прошлой ночью. Это ракеты, которые можно сбивать только системами, такими как Patriot. Они могут уничтожать баллистические ракеты и ракеты типа „Кинжал“, потому что ракета Х-22, хотя и является крылатой, обладает сверхзвуковой скоростью. Поэтому такие ракеты пока не могут быть уничтожены обычными средствами ПВО», — цитирует издание слова Игната.
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#сша
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#ракета
#вс рф
#ракеты
#пво
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту частично восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону полуострова восстановили
15 августа 2023, 23:09

Фото:istockphoto/Jared_Sislin_Photography

Движение автомобилей по Крымскому мосту в направлении Крыма было возобновлено, однако в направлении от Крыма движение до сих пор остается закрытым. Об этом сообщается в Telegram-канале, посвященном ситуации на мосту.
Ранее сообщалось о временной приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту.

«Движение транспортных средств из Кубани в Крым возобновлено. Однако в сторону выезда с полуострова движение все еще ограничено», — говорится в сообщении канала.
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#фото
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#пво
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