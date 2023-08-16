Спецназ применяет крупнокалиберные штурмовые автоматы АШ-12 в зоне СВО

Фото: сайт Минобороны РФ
Спецподразделения ВС РФ в зоне СВО на территории Украины применяют крупнокалиберные штурмовые автоматы АШ-12, разработанные филиалом КБП - ЦКИБ СОО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.
«12,7-мм автомат штурмовой АШ-12 и 12,7-мм винтовка крупнокалиберная снайперская приняты на вооружение подразделений специального назначения силовых структур. Эксплуатирующие подразделения высоко оценивают применение АШ-12 и ВКС в боевых действиях. Замечаний по данным образцам от подразделений специального назначения не поступало», — цитирует агентство сообщение источника.
Отмечается, что АШ-12 был разработан для российских спецподразделений.
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