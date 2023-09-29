Российский спецназ применил в зоне СВО робота-антиснайпера «Сосна-Н»

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Российские подразделения спецназначения в ходе СВО на территории Украины применили роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник.
«Партия антиснайперских комплексов «Сосна-Н» была закуплена для спецподразделений и прошла успешную апробацию в зоне СВО», — цитирует агентство слова собеседника.
Комплекс «Сосна-Н» — это автоматическая дистанционно управляемая лазерно-оптическая установка, которая способна сканировать пространство вокруг себя и обнаруживать оптические устройства противника в круглосуточном режиме. «Сосна-Н» может работать на дистанциях до 3 тысяч метров, при этом дальность подавления достигает двух тысяч метров.
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