Спецназ «Сибирь» уничтожил группу подкрепления ВСУ под Клещеевкой

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Спецназ «Сибирь» из состава Южной группировки войск ночью выполнил успешное задание, уничтожив легкобронированный автомобиль и группу подкрепления Вооруженных Сил Украины (ВСУ), которые направлялись к населенному пункту Клещеевка на артемовском участке фронта. Эту информацию предоставил командир группы в беседе с РИА Новости.
«Сегодня ночью мы атаковали легкобронированный автомобиль, который перевозил личный состав в район Клещеевки. Наша задача заключалась в пресечении подкрепления и удара по флангам. Мы выполнили задачу, а цель была поражена точным выстрелом. Автомобиль перевозил подкрепление на одно из направлений», — сообщил командир.Он также отметил, что техника двигалась ночью в сторону одного из флангов населенного пункта.
«Второй объект — это группа пехоты, включавшая до восьми человек. Они направлялись в сторону населенного пункта Клещеевка, предположительно, для ротации. Мы поразили цель, и после этого в живых остался только головной дозор, так как остальные члены группы были уничтожены прямым попаданием», — дополнил военнослужащий спецназа.Читайте также:
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