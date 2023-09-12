Спецназ ВС РФ начал спецоперацию в Черниговской и Сумской областях

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Спецназовцы ВС России стали активно работать в тыловой зоне ВСУ, они были переброшены в Сумскую и Черниговскую области. Об этом пишет «Discover24».
Телеграм-канал «Рыбарь» распространил кадры, демонстрирующие уничтожение живой силы и военной техники противника, а также взрыв моста через реку Судость в Черниговской области в июне-июле текущего года.
Портал Lostarmour учел 12 эпизодов действий российского спецназа, в том числе атаки на транспортные средства, обезвреживание самодельных взрывных устройств и ликвидацию патрулей. В результате действий ВС РФ ликвидирован 31 военнослужащий ВСУ, включая четырех членов ГУР Украины. У них изъяли устройства и документы с военной информацией.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Портал Lostarmour учел 12 эпизодов действий российского спецназа, в том числе атаки на транспортные средства, обезвреживание самодельных взрывных устройств и ликвидацию патрулей. В результате действий ВС РФ ликвидирован 31 военнослужащий ВСУ, включая четырех членов ГУР Украины. У них изъяли устройства и документы с военной информацией.
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Диана Аванесян