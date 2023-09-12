Спецназ ВС РФ начал спецоперацию в Черниговской и Сумской областях

Военный эксперт и полковник в отставке Юрий Кнутов подчеркнул, что самым маневренным и мощным российским беспилотником в зоне специальной военной операции (СВО) является последняя модификация дрона «Ланцет». В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о характеристиках «Ланцета», которые делают его по сути неуязвимым.