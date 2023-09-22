Спецслужбы Украины пытаются вербовать российских офицеров через WhatsApp

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Украинские спецслужбы пытаются привлекать на свою сторону офицеров Вооруженных сил РФ с помощью различных мессенджеров, в том числе WhatsApp. Об этом сообщил один из них.
В беседе с РИА Новости военнослужащий рассказал, что ему написал в WhatsApp неизвестный от имени якобы его друга и пообещал помочь в решении некоторых проблем. Из последующей переписки офицер понял, что его склоняют к предательству и военному преступлению. Он немедленно доложил о контакте с противником своему высшему командованию. Дальнейшая переписка проходила уже под контролем российских спецслужб.
Вербовщик предлагал офицеру за денежное вознаграждение передавать сведения о военных объектах, расположении боевой техники и российских воинских подразделений, командных наблюдательных пунктах. В дальнейшем, после подтверждения уничтожения объектов, собеседник обещал помочь вывезти в третьи страны его самого и его семью. Сам куратор из украинских спецслужб представлялся сотрудником ООН и говорил, что раньше он был российским гражданином.
Поняв, что вербовка провалилась, а сведения, которые он получает, являются ложными, он сначала перешел к угрозам, а затем прервал общение. Российский офицер призвал своих сослуживцев в случае, если с ними на связь выходят представители спецслужб Украины, немедленно докладывать о таких эпизодах командованию.
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Вербовщик предлагал офицеру за денежное вознаграждение передавать сведения о военных объектах, расположении боевой техники и российских воинских подразделений, командных наблюдательных пунктах. В дальнейшем, после подтверждения уничтожения объектов, собеседник обещал помочь вывезти в третьи страны его самого и его семью. Сам куратор из украинских спецслужб представлялся сотрудником ООН и говорил, что раньше он был российским гражданином.
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Александр Бойцов