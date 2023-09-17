Spiegel: Российские минные поля стали непреодолимым препятствием для ВСУ

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Украинские военнослужащие жалуются, что не могут справиться с российскими минами. Минные заграждения, част созданные с помощью дистанционного минирования, становятся непреодолимым препятствием для ВСУ при попытках наступления.
Украинские военные хирурги также подтверждают, что наибольшее количество поступающих к ним раненых пострадали именно от мин. Военнослужащие ВСУ признают, что перед началом контрнаступления недооценили противника. Они не ожидали, что российские солдаты сумеют настолько хорошо подготовиться к обороне, а минные поля иногда не дают украинским военным даже доехать до российских позиций, не говоря уже о том, чтобы атаковать их.
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Александр Бойцов