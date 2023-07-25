Спикер Госдепа США Миллер обвиняет Россию в подготовке операции в Чёрном море

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Спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер рассказал, что в распоряжении американской администрации есть информация о том, что Россия под иностранным флагом занимается подготовкой операции в Чёрном море.
Об этом Мэттью Миллер сообщил во время выступления на брифинге в Вашингтоне.
Миллер напомнил, что Москва после выхода из зерновой сделки уже угрожала судам, которые находятся в международных водах, предупредив, что они могут стать целью военных РФ. Также Миллер заявил, что российская армия нанесла удары по инфраструктуре Одессы, а также разрушила украинские порты на Дунае.
Спикер Госдепартамента заявил, что власти США для поиска альтернативных путей вывоза зерна из Украины продолжат консультироваться со своими партнерами в данном регионе.
По словам чиновника, практически невозможно найти идеальное решение, которое позволило бы Украине без возобновления морских путей на Черном море заниматься отгрузкой такого же количество зерна, как во время зерновой сделки.
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Миллер напомнил, что Москва после выхода из зерновой сделки уже угрожала судам, которые находятся в международных водах, предупредив, что они могут стать целью военных РФ. Также Миллер заявил, что российская армия нанесла удары по инфраструктуре Одессы, а также разрушила украинские порты на Дунае.
По словам чиновника, практически невозможно найти идеальное решение, которое позволило бы Украине без возобновления морских путей на Черном море заниматься отгрузкой такого же количество зерна, как во время зерновой сделки.
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Мария Фирсова