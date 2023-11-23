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«Спланированный теракт»: В Запорожской области прокомментировали убийство Максудова

Рогов: Смерть Максудова была спланированным терактом ВСУ
23 ноября 2023, 16:37
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Гибель журналиста «Россия 24» Бориса Максудова под обстрелом беспилотников ВСУ была спланированным терактом, об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
«Удар ВСУ по журналистам «Россия 24» был спланированным террористическим актом, который украинские боевики совершили ровно спустя четыре месяца после обстрела группы журналистов, когда был убит военкор РИА Новости Ростислав Журавлев», - прокомментировал ситуацию Рогов.

По словам общественного деятеля, самый большой страх для террористического режима Зеленского – это то, что люди наконец узнают правду о происходящем на линии боевого соприкосновения. Именно поэтому Вооруженные силы Украины практически объявили охоту на российских журналистов, которые приезжают освещать происходящее в зоне СВО.


Напомним, 22 ноября украинский беспилотник сбросил осколочный боеприпас на группу российских журналистов в Запорожской области. Военкор Борис Максудов получил ранения. Его госпитализировали в больницу в Джанкое, однако, он скончался от потери крови.

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Сергей Шойгу: Журналист Максудов погиб, выполняя боевую задачу
Сергей Шойгу выразил соболезнования по поводу гибели журналиста Максудова
23 ноября 2023, 16:56

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил родным, близким и всему журналистскому корпусу глубокие соболезнования по поводу гибели корреспондента «России 24» Бориса Максудова. Он отметил, что тот был полноценным участником СВО и так же, как бойцы на передовой, выполнял свою боевую задачу.
В интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканала «Россия» глава военного ведомства указал, что в зоне специальной военной операции все выполняют свои задачи, и все эти задачи — боевые. Любая смерть — это боль и трагедия. Особенно тяжело, когда гибнут самые отважные и достойные, к каковым относился Борис Максудов.

Сергей Шойгу рассказал, что был постоянно в курсе того, куда перемещали израненного осколками корреспондента.

«Мне всё время говорили: «Везём, везём...». Да вот не спасли из-за большой потери крови», — с горечью сказал глава Минобороны.

Он выразил глубокие соболезнования всем коллегам погибшего Бориса Максудова, подчеркнув, что он останется в памяти своими прекрасными и правдивыми репортажами и документальными программами. А все, кто его знал лично, будут гордиться, что были знакомы с таким хорошим человеком и журналистом.






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#журналист
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Фаевская отпраздновала 10-летие проекта «Старшее поколение» с долголетами из Королёва
23 ноября 2023, 16:55

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области, координатор федерального проекта «Старшее поколение» Ирина Фаевская встретилась с членами клуба «Активное долголетие» в Королёве. Они организовали праздничный концерт в честь 10-летия партийного проекта, сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
После этого желающие приняли участие в занятиях клуба. Фаевская вместе с долголетами посетила мастер-класс по витражной росписи.
«В Подмосковье люди старшего поколения с удовольствием посещают клубы «Активное долголетие». Для них организованы разные занятия. Это и рисование, и пение, и тренировки по физической культуре. Всё это, а главное, общение приносит людям радость. Сегодня на мастер-классах по витражной росписи и йоге – полные группы, и это обычная история по посещаемости», – поделилась впечатлениями Фаевская.  
Клуб «Активное долголетие» из Королёва ежедневно посещают более 200 пенсионеров. Различные активности позволяют им поддерживать здоровье, находить новые увлечения и общаться с единомышленниками. 
 
Цель федерального партийного проекта «Старшее поколение» – включение пожилых людей в активную общественную жизнь, поддержка их физического и психологического благополучия. 

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#московская область
#подмосковье
#королёв
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На технике ВС РФ в зоне СВО появился новый тактический знак
23 ноября 2023, 16:29

Фото: iStock/zim286

На технике ВС РФ в зоне спецоперации заметили новый тактический знак, который был нанесен на бронетранспортер, установленный на бронепоезде Енисей. Кадры были опубликованы ТАСС.
На видео видно, что на установленном на бронепоезд бронетранспортере российской армии белой краской нарисованы перевернутые треугольники, вписанные в другие равносторонние треугольники. «Лента.ру» отмечает, что ранее техника с подобными символами в объективы журналистов не попадала.

Такие знаки могли появиться на бронепоезде между апрелем и августом текущего года. При этом уточняется, что они напоминают тактические символы, которые использует псковский десант.

Ранее российские Су-25 ликвидировали замаскированные позиции Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении. Два штурмовика Воздушно-космических сил РФ нанесли ракетные авиационные удары по скрытому вооружению ВСУ.

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#всу
#минобороны
#рф
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В Минобороны заявили о поражении узла связи ВСУ на аэродроме в Хмельницкой области
Минобороны: узел связи ВСУ поражен на аэродроме в Хмельницкой области
23 ноября 2023, 16:09

Фото: iStock/allanswart

Российские силы нанесли массированный удар, уничтожив склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что российским огнем ликвидирована живая сила и техника противника в 112 районах.

В Минобороны также сообщили, что российская система ПВО обнаружила и сбила вертолет противника Ми-8 в Херсонской области. В ведомстве также добавили, что российским военным удалось сбить 24 БПЛА, выпущенных противником по территориям ЛНР и ДНР. Всего за минувшие сутки перехвачено восемь снарядов, выпущенных ВСУ из РСЗО.


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#вс рф
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#пво
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Посол МИД Мирошник: ВСУ намеренно нанесли удар по группе российских журналистов
23 ноября 2023, 15:37

Фото: iStock/Michele Ursi

Вооруженные силы Украины прекрасно знали, что наносят удар с беспилотника по группе журналистов «России 24», об этом написал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
«По съемочный группе «России 24» нацисты нанесли удар с беспилотника. Они прекрасно видели по кому они бьют. Слова правды для киевского режима страшнее некоторых боеприпасов», - прокомментировал ситуацию Мирошник. 

Дипломат также выразил соболезнования родным и близким погибшего журналиста Максудова и заявил, что он погиб, выполняя свой профессиональный долг. Максудов хотел рассказать людям правду о том, что происходит на полях специальной военной операции. 

Напомним, трагедия произошла 22 ноября. Группа российских журналистов «России 24» прибыли в Запорожскую область, чтобы подготовить материал об обстрелах. Однако, прямо на них прилетел осколочный боеприпас, сброшенный с украинского беспилотника. Пострадал военкор Борис Максудов. Его экстренно госпитализировали в больницу в Джанкое, но он скончался от потери крови. 

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#удар
#сво
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#запорожская область
#мид
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ПВО сбила украинский Ми-8 в Херсонской области
Минобороны РФ: ПВО сбила вертолет Ми-8 ВСУ под Херсоном
23 ноября 2023, 14:56

Фото: istockphoto/camptoloma

Российская система ПВО обнаружила и сбила вертолет противника Ми-8 в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве также сообщили, что российским военным удалось сбить 24 БПЛА, выпущенных противником по территориям ЛНР и ДНР. 
 
За минувшие сутки перехвачено восемь снарядов, выпущенных ВСУ из РСЗО, рассказали в министерстве. 
 
Прежде российское оборонное ведомство сообщило, что российские штурмовые самолеты Су-25 нанесли массированный удар по замаскированным позициям противника. По информации министерства, боевые самолеты ВС РФ запустили снаряды с небольшой высоты, что позволило уничтожить значительное количество бронированных машин ​противника. 

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#удар
#сво
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Украинский БПЛА атаковал воинскую часть Росгвардии в Ростовской области
23 ноября 2023, 14:50

Фото: iStock/NatureNow

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал воинскую часть Росгвардии в Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, осколки вражеского беспилотника были обнаружены на территории воинской части 22 ноября. Неопасные части отправили на экспертизу, остальные были уничтожены на месте.

При этом эксперты заключили, что на территорию части залетел вражеский дрон и взорвался. При этом никаких последствий не выявлено.

Ранее стало известно, что село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. При детонации беспилотника пострадал мужчина. Он получил осколочные ранения ног. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

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#всу
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Песков заявил, что вооружение НАТО не изменит ход СВО
Песков: НАТО продолжит передавать Киеву оружие, но это не изменит ход СВО
23 ноября 2023, 14:25

Фото: сайт Кремля

Страны НАТО и дальше продолжат передавать Украине военную помощь, однако этот факт не отразится на поле боя. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, страны НАТО продолжать передавать Украине вооружение, несмотря на внутренние разногласия. Также Песков уверен, что альянс будет усиливать степень своей вовлеченности в конфликт.

«Но при этом это не сможет изменить хода событий на поле боя. И это не сможет изменить нашу решимость в плане продолжения специальной военной операции и достижения всех тех целей, которые стоят», - подчеркнул Песков.

Ранее глава комитета сената США по международным отношениям Бен Кардин заявил, что Украина находится в отчаянном положении, и ей немедленно нужна помощь США.

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Появились кадры, снятые сразу после ранения военкора Максудова
23 ноября 2023, 13:55

Фото: iStock/alfimimnill

В Сети появилось видео, которое сняли сразу после удара ВСУ при котором смертельное ранение получил корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов. Кадры публикует телеканал «Звезда».
Уточняется, что видео снималось на нагрудную камеру одного из журналистов группы телеканала. На кадрах видно четко видно, как раненого Максудова перемещают в автомобиль скорой помощи.



23 ноября стало извести, что раненый после удара Вооруженных сил Украины корреспондент «России 24» Борис Максудов скончался. Он получил множество осколочных ранений после удара беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах в Запорожской области.

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что ВСУ следили за работой журналистов «Россия 24» с помощью беспилотника и преднамеренно нанесли удар по ним.

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