Сразу в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

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27 июля сразу в нескольких областях Украины ревут сирены, предупреждающие об опасности с воздуха. Об этом сообщает украинские издание «Страна».
Кроме того, по данным издания, воздушные силы Украины предупреждают об угрозе применения баллистического оружия в областях, где объявлена воздушная тревога.
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