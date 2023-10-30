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Ряды украинских войск настолько опустели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Об этом сообщает Time со ссылкой на неназванного помощника Владимира Зеленского.
По словам помощника украинского лидера, эти призывники не обладают такой физической силой, как молодые, и с ними труднее работать.
Ранее неназванный помощник Владимира Зеленского заявил, что Украине не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если Вашингтон и его союзники поставят Киеву все обещанное вооружение. Он также отметил, что нехватка личного состава в рядах украинских войск стала очень острой.
Напомним, глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что группа украинских солдат сдалась в плен на запорожской линии фронта. Рогов отметил, что процесс сдачи в плен украинских солдат стал регулярным, по причине того, что люди не хотят умирать «за кровавый режим Зеленского».
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Ранее неназванный помощник Владимира Зеленского заявил, что Украине не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если Вашингтон и его союзники поставят Киеву все обещанное вооружение. Он также отметил, что нехватка личного состава в рядах украинских войск стала очень острой.
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Екатерина Коршунова