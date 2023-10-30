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Средний возраст военных ВСУ повысился до 43 лет из-за высоких потерь

Time: средний возраст военных ВСУ повысился до 43 лет из-за высоких потерь
30 октября 2023, 21:08
Фото: iStock/tiero

Фото: iStock/tiero

Ряды украинских войск настолько опустели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Об этом сообщает Time со ссылкой на неназванного помощника Владимира Зеленского.
По словам помощника украинского лидера, эти призывники не обладают такой физической силой, как молодые, и с ними труднее работать.

Ранее неназванный помощник Владимира Зеленского заявил, что Украине не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если Вашингтон и его союзники поставят Киеву все обещанное вооружение. Он также отметил, что нехватка личного состава в рядах украинских войск стала очень острой.


Напомним, глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что группа украинских солдат сдалась в плен на запорожской линии фронта. Рогов отметил, что процесс сдачи в плен украинских солдат стал регулярным, по причине того, что люди не хотят умирать «за кровавый режим Зеленского».

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#сша
#оружие
#вооружение
#украина
#всу
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Помощник Зеленского: Украине не хватает людей, чтобы использовать оружие Запада
30 октября 2023, 20:53

Фото: iStock/zabelin

Неназванный помощник Владимира Зеленского заявил, что Украине не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если Вашингтон и его союзники поставят Киеву все обещанное вооружение. Об этом сообщает Time.
По словам помощника Зеленского, нехватка личного состава в рядах украинских войск стала очень острой. 

Ранее военный корреспондент Андрей Коц в материале для РИА Новости, указал на дефицит персонала в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По его словам, ситуация стала критичной настолько, что Киев начал задействовать свои элитные войска в боевых действиях. Он также отметил, что средний возраст украинских военнослужащих, попадающих в плен к российским силам, возрос до 40 лет.

 Напомним, глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что группа украинских солдат сдалась в плен на запорожской линии фронта. Рогов отметил, что процесс сдачи в плен украинских солдат стал регулярным, по причине того, что люди не хотят умирать «за кровавый режим Зеленского».

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#сша
#возраст
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#новости
#всу
#киев
#солдат
#украина
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Зеленского не воспринимаю всерьез даже военные, заявил советник президента
30 октября 2023, 20:44

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские военные отказывают идти в наступление даже по прямому приказу из офиса президента Владимира Зеленского, об этом сообщил советник украинского лидера, его цитирует журнал Time.
«Они (украинские солдаты) просто хотят сидеть в окопах и держать оборону. Но так войну не выиграть», - прокомментировал ситуацию приближенный Зеленского. 

Из уст другого источника известно, что украинские военные обвиняют в провале своё правительство. Командир 2-го штурмового батальона Дмитрий Кухарчук заявил, что Украина с треском проигрывает в конфликте из-за неадекватного восприятия властями потенциала Вооруженных сил РФ. Кухарчук напомнил, что победу ВСУ пророчили сперва весной, потом летом, потом осенью, потом зимой, однако, обещания Зеленского об украинских военных в Крыму так и не были реализованы.

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#владимир зеленский
#всу
#вс рф
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В США испугались смертоносного оружия России на Украине
Риттер: российские дроны «Ланцет» стали серьезной угрозой для ВСУ
30 октября 2023, 20:41

Фото: iStock/vadimrysev

Экс-разведчик американских Вооруженных сил Скотт Риттер заявил, что российские дроны «Ланцет» стали серьезной угрозой для ВСУ на передовой. Об этом Риттер сообщил в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
Риттер отметил, что беспилотные летательные аппараты «Ланцет» осложняют положение ВСУ, по причине того, что позволяют наносить серьезный урон. По его мнению, Россия успешно увеличивает их производство и применение в зоне специальной военной операции.

Ранее польский генерал Леон Коморницкий заявил, что ВСУ не имели необходимых ресурсов в ходе контрнаступления, чтобы прорвать российскую линию обороны. Коморницкий считает, что у украинских солдат отсутствует необходимый потенциал, позволивший бы им противостоять ВС России в зоне боевых действий. По мнению генерала, безуспешные попытки совершить прорыв на передовой привели лишь к бесчисленному количеству потерь. 

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#солдат
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На Сватово-Кременном направлении у бойцов появился талисман — гусь Валера
30 октября 2023, 19:53

Фото: iStock/Anna_Anikina

Гуся принесли, чтобы приготовить суп, но со временем птица влилась в коллектив, и теперь без неё не представляют боевые будни.
Mash пишет, что гусь Валера каждое утро ходит на построение, несёт караульную службу вместе с часовым. Валера доказывает свою преданность и чужих в расположение не пускает.
 
В приёмах пищи Валера принимает участие наравне со всеми, как полноценный участник подразделения. По словам бойцов, к гусю привязались как к родному.

Ранее сообщалось, что лисицы обосновались недалеко от полигона твердых бытовых отходов в Северо-Курильске, остров Парамушир.

«Лента.Ру» пишет, что хищница самостоятельно «приготовила» гамбургер. Видео опубликовал телеканал АСТВ на YouTube.Камера запечатлела, как лиса хватает куски хлеба и котлеты, которые оставили люди. Потом складывает их в характерной для сэндвича последовательности и ест.

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#сво
#животные
#птицы
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В Петербурге прошёл телемост связи участников СВО с родственниками
30 октября 2023, 19:22

Фото: istockphoto.com/Aleksandr Golubev

В городском военкомате Санкт-Петербурга состоялся очередной телемост участников спецоперации на Украине, находящихся на фронте, со своими семьями и родственниками.
Так, организацию телемоста налаживали различные подразделения городской администрации города.

«Мы с момента начала мобилизации оказываем поддержку членам семей мобилизованных и контрактников. Кроме меня, в нашем районе в этом направлении работают еще около двадцати сотрудников. Я занимаюсь 55 семьями, при этом у некоторых коллег даже больше семей под опекой», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» социальный куратор семей участников СВО, работник Центра семейной помощи Красногвардейского района Петербурга Мирослава Ермолаева.

По итогу телемоста семьи поделились своими впечатлениями, отметив, что очень рады дополнительной возможности увидеть своих близких и пообщаться с ними.

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#вс рф
#санкт-петербург
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Украинский солдат выступил с неожиданным заявлением о российской армии
Командир ВСУ: Украина проигрывает из-за неадекватного отношения властей к России
30 октября 2023, 19:18

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина с треском проигрывает в конфликте из-за неадекватного восприятия властями потенциала Вооруженных сил РФ, об этом заявил командир 2-го штурмового батальона Дмитрий Кухарчук в интервью YouTube-каналу «Пятый канал».
«У нас произошел слом видения реальности. Поэтому мы проигрываем. У них готовность общества намного выше, чем готовность нашего», - прокомментировал ситуацию Кухарчук. 

Он также напомнил, что украинское общество в целом, изначально недооценило способности российской армии. Победу ВСУ пророчили сперва весной, потом летом, потом осенью, потом зимой, однако, обещания Зеленского об украинских военных в Крыму так и не были реализованы. 

Ранее о неадекватном восприятии конфликта Зеленским также заявил один из его помощников. Никто не способен переубедить его в смене тактики, а тема мирных переговоров с Россией и вовсе находится под запретом, отметил приближенный президента.

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#владимир зеленский
#всу
#украина
#сво
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Зеленского разозлили итоги визита в США, пишут СМИ
Time: Зеленский разозлился из-за снижения интереса западных союзников к Украине
30 октября 2023, 18:59

Фото: сайт Кремля

Президента Владимира Зеленского разозлили итоги сентябрьского визита в Вашингтон из-за потери интереса к Украине. Об этом сообщает Time.
Автор материала отметил, что на данный момент Зеленский пребывает в крайне злом состоянии. Украинский лидер видит, что интерес мирового сообщества к украинскому конфликту и его стране падает, так же, как и уровень поддержки от западных союзников.

Ранее немецкий журналист Макс Хермес заявил, что Украина может потерять помощь Запада из-за бушующего в Израиле конфликта. Он также напомнил, что в кругах американских политиков уже давно произошёл раскол на тему дальнейшего финансирования украинского конфликта.

Однако президент США Джо Байден сказал, что США обладает достаточными ресурсами, чтобы одновременно поддерживать Украину и Израиль в свете обострения конфликта в Газе.

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TIME: Зимой стоит ожидать серьезных изменений в военной стратегии Украины
30 октября 2023, 18:16

Фото: iStock/Silent_GOS

Источники TIME сообщают, что зимой можно ожидать серьезных изменений в военной стратегии Украины, а также сильные встряски в команде украинского президента.
Сообщается, что под увольнение попадет большинство министров, а также главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, который отвечает за контрнаступление, чтобы возложить на него ответственность за полный провал украинских военнослужащих на передовой.

По словам близкого помощника нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, некоторые командиры на фронте стали отказываться от приказов о наступлении, даже если они исходят напрямую от президентского Офиса.

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#новости
#всу
#зеленский
#контрнаступление
#украина
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МО: Российские силы уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ
30 октября 2023, 16:43

Фото: iStock/NiseriN

Российские силы уничтожили арсенал авиационных средств поражения ВСУ в Черкасской области, об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«В районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал авиационных средств поражения ВСУ», - прокомментировали ситуацию в ведомстве. 

За минувшие сутки российским силам также удалось перехватить два реактивных снаряда HIMARS, а также уничтожить 39 вражеских беспилотников. 

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинские боевики расходуют боеприпасы в огромных количествах. Не имея достаточного опыта и подготовки к работе с вооружением, что приводит к быстрому выходу техники из строя.

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#боеприпасы
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