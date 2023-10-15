Средства ПВО перехватили 27 украинских беспилотников над территорией России

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Министерство обороны сообщило, что средства противовоздушной обороны успешно перехватили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые пытались совершить террористическую атаку на объекты в Российской Федерации.
Отмечено, что 18 из них были перехвачены над Курской областью, а два были уничтожены в воздухе над Белгородской областью. Эти действия совершены в ночь с 14 на 15 октября.
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Артем Кузьмин