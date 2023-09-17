Средства ПВО уничтожили у побережья Крыма еще четыре беспилотника

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над северо-западными и восточными побережьями полуострова Крым, сообщили в телеграм-канале Министерства обороны.
Специалистами противовоздушной обороны были уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата украинского происхождения.
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