Средствами ПВО была сбита ракета в пригороде Бахчисарая

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Противовоздушная оборона сбила ракету в пригороде Бахчисарая. От осколков ракеты загорелась трава. Информацию передает телеграм-канал SHOT. О возможных пострадавших неизвестно.
По предварительным данным, армия Украины атакует Крым британскими ракетами типа «воздух-земля» Storm Shadow.
Напомним, немного ранее ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Один обломок ракеты упал возле театра Луначарского. Известно о минимум шестерых пострадавших. Губернатор города просит жителей не выезжать в центр города и оставаться в помещениях.
В Севастополе прозвучали сигналы ракетной опасности. Всех жителей, дома которых находятся возле штаба Черноморского флота Российской федерации, просят проследовать в укрытия. Ранее губернатор Михаил Развожаев предупредил жителей города о возможном повторном ракетном ударе.
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Напомним, немного ранее ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Один обломок ракеты упал возле театра Луначарского. Известно о минимум шестерых пострадавших. Губернатор города просит жителей не выезжать в центр города и оставаться в помещениях.
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Алина Юрчак