Средствами ПВО уничтожено 7 украинских БПЛА над Белгородской областью

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Вечером 25 сентября средствами противовоздушной обороны уничтожено семь украинских беспилотный летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской областью.
Информацию сообщает Министерство обороны РФ. Беспилотники ВСУ были сбиты в небе над Грайворонским районом Белгородской области. На данный момент известно, что обломок одного из БПЛА повредил машину. По предварительным данным пострадавших нет. Информация о пострадавших и разрушениях на земле еще уточняется.
Напоминаем, сегодня, 25 сентября, над акваторией Чёрного моря и Крымом были сбиты 4 беспилотника вооруженных сил Украины. Информацию подтвердило Минобороны РФ.
Также, утром 25 сентября беспилотник упал на жилой дом в Курске. БПЛА был сбит с помощью ПВО. Обломки повредили крышу здания в результате падения. Пожарные были направлены на место происшествия.
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Напоминаем, сегодня, 25 сентября, над акваторией Чёрного моря и Крымом были сбиты 4 беспилотника вооруженных сил Украины. Информацию подтвердило Минобороны РФ.
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Алина Юрчак