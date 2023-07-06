США 7 июля может объявить о новом пакете военной помощи Украине с кассетными боеприпасами

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США 7 июля объявят о новом пакете помощи Украине, в который будут входить кассетные боеприпасы.
Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на свои источники. Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс рассказал журналистам на борту самолета президента США Джо Байдена, что американские власти активно рассматривают поставки на Украину кассетных боеприпасов.
В свою очередь постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал данные поставки США «очередным шагом к эскалации».
Отметим, что такой вид боеприпасов запрещен международной конвенцией. Ее ратифицировали, в общей сложности, 123 государства, однако в их число не вошли США и Украина.
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В свою очередь постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал данные поставки США «очередным шагом к эскалации».
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Мария Фирсова