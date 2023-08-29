США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на 250 млн долларов

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США подготовили новый пакет военной помощи Украине на 250 млн долларов. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Ранее старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан в интервью CNN сообщал, что Украина попадёт в очень трудное положение из-за поставляемых Западом истребителей F-16. Это связано с тем, что часовой полёт на таком военном самолёте стоит порядка 27 тысяч долларов и потребует 16 часов техобслуживания. К тому же возникает вопрос, как обеспечить Украину всеми необходимыми деталями для быстрого ремонта истребителей, если в нём насчитывается несколько десятков тысяч составляющих, каждая из которых может в любой момент сломаться.
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Анастасия Чинкова