США готовы передать Киеву ATACMS, если Байден примет такое решение

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Американская армия может передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, если президент Джо Байден сочтет такое решение необходимым. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на помощника министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дугласа Буша.
«Мы готовы, когда президент решит это сделать, и, если он примет это решение», - отметил Буш.
Он также добавил, что американская армия уже знает, какие именно ракеты отправит на Украину, в случае одобрения данного решения Байденом. По его словам, ВСУ обладают установками, которые подходят для ATACMS, однако для этого их придется модифицировать.
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Элина Позднякова