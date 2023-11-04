США и ЕС обсуждают с Киевом, чем пожертвовать ради сделки с Россией

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Европейские и американские чиновники пытаются убедить Украину приступить к мирным переговорам с Россией, пишет NBC News.
В статье подчеркивается, что в настоящее время обсуждение этого вопроса имеет общий характер, включая рассмотрение того, на какие компромиссы Киев мог бы пойти и в рамках соглашения с Москвой.
Поводом для таких обсуждений стала нарастающая уверенность в том, что конфликт достиг тупика, и необходимо найти пути к его завершению, учитывая, что оказывать помощь Киеву со стороны западных стран становится все более сложной задачей.
Инсайдеры, с которыми контактировала NBC News, утверждают, что, вероятно, Украине удастся сохранить какое-то время до конца текущего года, после чего будет все больше разговоров о неотложной необходимости завершения конфликта.
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Поводом для таких обсуждений стала нарастающая уверенность в том, что конфликт достиг тупика, и необходимо найти пути к его завершению, учитывая, что оказывать помощь Киеву со стороны западных стран становится все более сложной задачей.
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Артем Кузьмин