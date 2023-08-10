США и Украина обсудили ситуацию на линии боевого соприкосновения

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Киев обсудил с военно-политическим руководством США ситуацию на линии боевого соприкосновения на Украине, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
«В офисе состоялась встреча в формате видеоконференции представителей военно-политического руководства Украины и США, посвященная ситуации на фронте и оборонному сотрудничеству», - прокомментировал ситуацию Ермак.
По его словам, украинская сторона доложила американцам о нынешней ситуации на полях сражения, а также напомнили о потребностях Киева в оружии, боеприпасах и оборудовании для защиты украинской инфраструктуры от атак.
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Евгения Парфентьева