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Украина стала отдельным регионом, где США проводят свои биологические программы. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
В этих документах, по словам Кириллова, Украина выделена в отдельный регион, то есть, занимает особое положение, что также доказывает активную реализацию американских биопрограмм на её территории.
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