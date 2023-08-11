США могут поставить Украине новую технику уже после завершения контрнаступления

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«Задержки имеют большое значение. Вполне вероятно, что к тому времени, когда на фронт прибудут первые танки, нынешнее наступление киевских войск закончится из-за нехватки боеприпасов для артиллерии», - прокомментировал ситуацию Пардо.
Журналист также отметил, что пообещать передать новую технику и действительно сделать это – две очень разные вещи. К тому же, не стоит забывать, что у Киева просто нет необходимой материально-технической базы, чтобы обслуживать западную технику при поломках.
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