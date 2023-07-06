США могут принять решение об отправке Украине кассетных боеприпасов на текущей неделе

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На этой неделе Соединенные Штаты Америки возможно примут окончательное решение относительно отправки кассетных боеприпасов на Украину.
Об этом сообщил телеканал CBS, ссылаясь на заявления официальных представителей Белого дома.
В дополнение, сообщается, что американское правительство рассматривает одобрение запроса от Украины, который был отправлен ранее, на получение этого вида военных снарядов, ввиду того, что украинское контрнаступление не развивается так быстро, как предполагалось.
Источники телеканала подчеркнул, что радиус поражения одного такого боеприпаса в пять раз превышает аналогичный показатель для стандартных снарядов.
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В дополнение, сообщается, что американское правительство рассматривает одобрение запроса от Украины, который был отправлен ранее, на получение этого вида военных снарядов, ввиду того, что украинское контрнаступление не развивается так быстро, как предполагалось.
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Артем Кузьмин