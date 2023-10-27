США находятся в замешательстве от мощности российских ПВО

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Соединенные Штаты до сих пор не могут понять, как Вооруженным силам России удалось создать столь мощную систему противовоздушной обороны, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«Мы до сих пор не знаем, что, черт возьми, происходит. Мы знаем только, что истребители (Вооруженных сил Украины) сбиваются. Мы заполняем небо своими радарами и АВАКСами (Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения), наблюдаем за всем, но не можем понять, что происходит. Зато русские знают», - прокомментировал ситуацию Риттер.
По его словам, как украинские, так и западные самолеты будут «испаряться в воздухе» в самый момент взлёта.
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