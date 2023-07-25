США отправят дополнительную военную помощь Киеву

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Соединенные Штаты Америки направят дополнительные 400 миллионов долларов в виде военной помощи Украине, передает Associated Press.
«Администрация США направит Украине дополнительные средства на сумму до 400 миллионов долларов для военной поддержки», — указывается в сообщении.В состав помощи включены боеприпасы для зенитно-ракетных систем и беспилотные летательные аппараты Hornet. Сообщается также, что в пакет помощи войдут боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS, ракеты типа «Stinger» и «Javelin». Вооружение будет отгружено со складов Пентагона, поэтому его прибытие ожидается в ближайшем будущем, говорится в сообщении.
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