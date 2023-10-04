США поставят Украине изъятое у Ирана вооружение

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США поставят Украине ранее конфискованное у Ирана вооружение и боеприпасы. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Уточняется, что США пришли к такому решению, поскольку это позволит на некоторое время устранить сильную нехватку вооружения у украинских военных.
По данным источника, Центральное командование Вооружённых сил США (ВС США) анонсирует новые поставки Украине до конца этой недели. Администрация президента США Джо Байдена долго раздумывала над тем, куда направить конфискованное вооружение, чтобы это осуществлялось в рамках американского законодательства.
Таким образом было принято решение о поставках Украине, однако ООН настаивает на том, чтобы уничтожить или свести на склад это оружие, а не передавать его Украине.
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По данным источника, Центральное командование Вооружённых сил США (ВС США) анонсирует новые поставки Украине до конца этой недели. Администрация президента США Джо Байдена долго раздумывала над тем, куда направить конфискованное вооружение, чтобы это осуществлялось в рамках американского законодательства.
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Анастасия Чинкова