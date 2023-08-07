США потребуют от Зеленского объяснение тотальных неудач ВСУ

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Западные союзники Киева все чаще требуют от украинского лидера Владимира Зеленского объяснения тотальных провалов Вооруженных сил Украины при контрнаступлении, сообщает издание Neue Zürcher Zeitung.
«Неудачи ВСУ с начала июня стали более заметными, поэтому союзники стали требовать объяснений от Киева. Представители американских спецслужб уже даже не скрывают свое разочарование», - прокомментировали ситуацию журналисты.
Политическая карьера Зеленского зависит от того, сможет ли он сдержать свое обещание и вернуть утраченные территории под контроль Украины, заключили в издании.
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Евгения Парфентьева