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США подставили сами себя, отправив на Украину танки Abrams и предоставив России возможность продемонстрировать их уязвимость, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Если выведете танки Abrams на поле боя, то русские смогут уничтожить их. Что может быть лучше демонстрации россиянам и всему миру горящих американских танков? Насколько мы глупы, чтобы дать им 31 возможность для этого», - прокомментировал ситуацию Риттер.
По мнению эксперта, Соединенные Штаты крупно недооценили военные потенциал российской армии, и теперь, лучший вариант, на который может рассчитывать Вашингтон – это заморозка конфликта. Однако, Москву такой вариант не устроит, и она намерена идти к окончательной победе.
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Евгения Парфентьева