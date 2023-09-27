США преподнесли России на Украине неожиданный подарок

Украина призывает страны G7 наносить удары по заводам по производству дронов в Иране и Сирии и готова взять на себя подобные обязательства в случае предоставления необходимого оружия. Об этом сообщила британская газета The Guardian, ссылаясь на документ, переданный украинскими властями представителям стран G7 в августе.