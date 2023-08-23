США призывают Украину захватить Мелитополь, несмотря ни на что

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США призывают Киев бросить все силы на захват Мелитополя, несмотря на колоссальные потери в ходе контрнаступления, пишет The New York Times.
«Американские советчики рекомендовали Украине сконцентрироваться на Мелитопольском направлении – главной цели Киева – и попытаться прорваться сквозь российские минные поля и иную оборону, не взирая на потери личного состава и военной техники», - прокомментировали ситуацию в издании.
В NYT подчеркнули, что Соединенные Штаты Америки никогда не сталкивались с таким сильным соперником, как Россия. Поэтому, должного опыта в планировании боевых действий на полях нынешнего конфликта у них нет.
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