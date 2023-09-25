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США раскрыли, что должна сделать Украина для завершения конфликта

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киеву придётся отказаться от четырёх областей
25 сентября 2023, 19:25
Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

Чтобы заключить мирный договор с Россией, Украине придётся отказаться от Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, безоговорочная капитуляция Украины – это единственный способ завершить сложившийся конфликт.

Джонсон отметил, что Россия не отдаст Украине эти территории. К тому же, страна сейчас находится в таком положении, что не может ставить какие-то условия российской стороне.


В заключение он заявил, что в случае отказала Украины от капитуляции, Россия будет защищать свои территории и в любом случае одержит победу.

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#украина
#россия
#днр
#лнр
#херсонская область
#запорожская область
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Военный эксперт Кнутов заявил о главной особенности самого сильного танка ВС РФ
25 сентября 2023, 19:44

Фото: istockphoto.com/Michele Ursi

Военный эксперт, историк, директ музея ПВО Юрий Кнутов заявил, что основной особенностью самого сильного танка ВС РФ является такая его комплектация, которая способствует повышенной живучести.
Так, речь идёт о российском танке Т-90 «Прорыв», который считается наисильнейшим.

«Главная особенность в том, что башня танка непосредственно сзади, надёжно спрятана ниша боеприпасов, что снижает вероятность взрыва боекомплектов в случае пробития брони и возгорания внутри танка. Если даже снаряды подрываются, то выбивается специальная пластина, которая направляет всю взрывную волну, пламя и дым вне машины. Башню не срывает, и у экипажа есть шансы остаться в живых. Это и даёт повышение живучести», — отметил в беседе с Pravda.Ru Кнутов.

Он также отметил, что это довольно серьёзная машина с сильными изменениями.

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#танки
#военная техника
#спецоперация
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В США раскрыли, что было бы с Украиной без их военной помощи
Экс-генерал ВС США Ходжес: без помощи США Украина бы уже проиграла
25 сентября 2023, 17:34

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Без помощи США Украина уже потерпела бы поражение и понесла бы большие потери. Об этом в интервью телеканалу CBS сообщил экс-главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.
Он отметил, что Украина была бы «захвачена» и «повержена», если бы не многомиллиардные пакеты военной помощи для ВСУ.

Однако Ходжес отмечает, что правительство страны не смогло внятно объяснить рядовым американцам, на что конкретно идут их налоги, перечисляемые на помощь Украине. 

В настоящее время на пакеты военной помощи Украине из государственного бюджета США уже выделено более 110 млрд долларов. При этом Белый дом запросил у конгресса ещё 24 млрд, чтобы осуществить поставки до конца текущего года. 

Отмечается, что в сенате по этому поводу не слышно возражений, а вот в палате представителей обстоит обратная ситуация. Члены палаты, которая находится под контролем республиканской оппозиции, всё чаще начали требовать прекращения практики «открытых чеков». 

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#сша
#украина
#поставки
#вооружение
#помощь
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В США рассказали о планах России на Западной Украине
Макгрегор: ВС РФ смогут уничтожить аэродромы на западе Украины
25 сентября 2023, 16:53

Фото: iStock/yucelyilmaz

Российские военные способны уничтожить аэродромы на западе Украины, с которых взлетают бомбардировщики Су-24. Об этом на своём YouTube-канале заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Он отметил, что именно с аэродромов на Западной Украине бомбардировщики Су-24 с ракетами Storm Shadow совершали свои вылеты. По мнению Макгрегора, российские военные внимательно наблюдают на этими украинскими взлётно-посадочными полосами.

Кроме того, Макгрегор заявил, что в один день ВСУ могут просто не обнаружить инфраструктуру своих военных объектов, поскольку она будет уничтожена российскими военными.

Ранее сообщалось, что российские военно-космические силы уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме вблизи Кривого Рога.

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На Украине подвели итоги провального контрнаступления в районе села Работино
Deep State: Кадры подбитой западной техники вселили страх в ВСУ
25 сентября 2023, 15:58

Фото: iStock/JARAMA

Контрнаступление ВСУ у Работино Запорожской области вместо нескольких дней растянулась на три месяца из-за мощных укреплений ВС РФ, а кадры подбитой техники, переданной Украине странами Запада, вселили страх в украинских военных. Такие данные приводит украинский военный портал Deep State, подводя итоги провального наступления.
Согласно сообщению, ВС РФ лишь немного начали отступать и вводить резервы у села Работино только в середине августа. Часто после прорывов российской обороны ВСУ приходилось покидать захваченные позиции из-за безуспешных действий на флангах.

Таким образом, отмечается, что никаких стратегических успехов в районе Работино ВСУ добиться не смогли, а российские военные приступили к строительству уже следующих линий обороны.

«Лето продемонстрировало, что война не окончится на наших условиях в 2024 году. Нужно готовиться к новым вызовам, которые уже скоро придется встречать», - говорится в заключении материала.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что потери ВСУ во время своего контрнаступления за прошедшее лето составили более 70 тысяч солдат.

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#сша
#военные
#лето
#всу
#вс рф
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В США раскрыли страшные потери ВСУ за прошедшее лето
Экс-разведчик США Риттер: ВСУ за лето потеряли более 70 тысяч военных
25 сентября 2023, 15:43

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Потери ВСУ за время контрнаступления за прошедшее лето составили более 70 тысяч солдат. Такие данные предоставил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Как вы думаете, как погибли 71 тысяча украинских военных всего за три месяца боев? Легкие стычки? Периодические столкновения? Перестрелки? Нет, они были уничтожены в ходе тяжелых боестолкновений», — рассказал Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector.

При этом он подчеркнул, что обе конфликтующие стороны применяют на полях сражений множество различных снарядов, что неизбежно ведет к большим потерям.

Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Орехово-Васильевка, находящаяся на северном фланге Артёмовска, перешла под контроль российских военных. ВСУ пытаются вернуть утраченные позиции.

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#сво
#всу
#вс рф
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Минобороны: ПВО сбили ещё один беспилотник ВСУ над Белгородской областью
25 сентября 2023, 15:36

Фото: iStock/rancho_runner

Средствами ПВО над Белгородской областью был уничтожен ещё один украинский БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Беспилотник самолётного типа был уничтожен в 14:30 мск над селом Батрацкая Дача в Белгородской областью.

Уточняется, что в результате совершённой ВСУ атаки жители и инфраструктура не пострадали.

Украинские боевики за эти сутки предприняли уже пять попыток атаковать территорию Белгородской области. Ни одна из них не удалась – все беспилотники были сбиты системами ПВО. Пострадавших в результате прилётов БПЛА на территорию России не обнаружено. 

Кроме того, за понедельник, 25 сентября, ВСУ с помощью беспилотников пытались атаковать Крым, Курск и Брянскую область.  

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#бпла
#белгород
#минобороны рф
#всу
#пво
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Минобороны: ВС РФ уничтожили украинский истребитель МиГ-29
25 сентября 2023, 14:33

Фото: iStock/Ryan Fletcher

Военно-космические силы России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево около Кривого Рога. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Напомним, что за сентябрь ВКС РФ уничтожили три истребителя МиГ-29 и столько же самолётов Су-25. 

Ранее советник командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что Украина, несмотря на недостаток вооружения, не собирается брать всё, что ей предлагают. Этими словами он отказался от предлагаемых Францией истребителей Marage 2000, которые уже давно устарели. К тому же, Игнат заявил, что Украина собирается сосредоточиться на одном или максимум двух типах истребителей. В частности, речь идёт о F-16. 

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#самолет
#всу
#вс рф
#сво
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На Украину раньше срока прибыла первая партия танков Abrams
25 сентября 2023, 14:22

Фото: iStock/BarnabyChambers

В субботу, 23 сентября на Украину раньше назначенного срока прибыла первая партия американских танков Abrams, теперь они смогут участвовать в контрнаступлении. Об этом газета New York Times со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.
«Первые американские танки Abrams были доставлены на Украину на месяцы раньше запланированного срока и могут быть использованы в украинском контрнаступлении», - говорится в статье.

Кроме того, уже в ближайшее время Украина получит следующую партию танков, однако их число не уточняется.

При этом руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что американские танки Abrams, которые в ближайшем будущем должны получить ВСУ, на фронте не протянут, а дальнобойные ракеты ATACMS «не изменят ситуацию». Буданов высказал мнение, что Abrams должны применяться в специфических, хорошо подготовленных операциях. В противном случае, если их применять в обычных боях, то «они не проживут».

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#танки
#украина
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Шойгу в подробностях доложил Путину о героическом бое под Урожайным
Песков: Шойгу доложил Путину о ходе и результатах боя под Урожайным
25 сентября 2023, 13:43

Фото: сайт Кремля

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о выдающемся отражении атаки ВСУ у посёлка Урожайное на южнодонецком направлении. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Шойгу во всех деталях рассказал Путину о ходе боя под населённым пунктом Урожайное, а также о его выдающихся результатах.

Также Песков напомнил, что Шойгу представил заместителя командира взвода, который успешно отразил атаку ВСУ, Ивана Калашникова с позывным «Большой» к званию Героя России.

В Минобороны РФ отметили выдающийся героизм военнослужащего, отряд которого действовал чётко и слаженно. Благодаря правильному руководству Калашникова, бойцы предпринимали грамотные шаги для отражения наступления, в результате чего смогли уничтожить противника. 

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