США раскрыли, что должна сделать Украина для завершения конфликта

Фото: iStock/alzay
Чтобы заключить мирный договор с Россией, Украине придётся отказаться от Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, безоговорочная капитуляция Украины – это единственный способ завершить сложившийся конфликт.
Джонсон отметил, что Россия не отдаст Украине эти территории. К тому же, страна сейчас находится в таком положении, что не может ставить какие-то условия российской стороне.
В заключение он заявил, что в случае отказала Украины от капитуляции, Россия будет защищать свои территории и в любом случае одержит победу.
Читайте также:
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров
Экс-депутат Рады Царев: Зеленский фактически объявил войну России
Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года и войти в состав России
Джонсон отметил, что Россия не отдаст Украине эти территории. К тому же, страна сейчас находится в таком положении, что не может ставить какие-то условия российской стороне.
Читайте также:
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров
Экс-депутат Рады Царев: Зеленский фактически объявил войну России
Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года и войти в состав России
Анастасия Чинкова