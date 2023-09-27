США сделали неожиданное заявление о поставках танков ВСУ

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Соединенные Штаты Америки не спешат передавать украинской армии даже устаревшие списанные модели танков. Такое заявление сделал капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Если бы на прошлой неделе я встретил Зеленского, то сказал бы ему, что Морская пехота списала 250 может 300 танков. Почему мы просто не отдали их Украине? Понимаете, происходящее сейчас связано с тем, что Украина всего лишь пешка», — выразил мнение экс-капитан.По мнению Хо, Вашингтон не хочет чтобы украинская армия могла распоряжаться современной техникой, так как ее легко может перехватить российская армия. Поэтому Украине передают устаревшие модели.
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Алина Юрчак